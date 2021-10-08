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Італія з 11 жовтня послабить обмеження у сфері розваг

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 09:59

Італія збільшила в четвер максимальну дозволену кількість відвідувачів на культурних та спортивних майданчиках, продовжуючи поступове послаблення обмежень щодо COVID-19 для тих, хто може пред’явити документи про імунітет від цієї хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З 11 жовтня кінотеатри, театри та концертні майданчики зможуть заповнити всі свої місця, скасувавши поточний ліміт у 50%, заявив уряд, слідуючи порадам групи експертів з питань охорони здоров'я.

"Нарешті всі культурні події повертаються до життя", - написав міністр культури Даріо Франческоні у Twitter.

Максимальна місткість спортивних стадіонів буде підвищена до 60% з 35% для закритих майданчиків і до 75% з 50% на відкритому повітрі.

Обмеження на дискотеки та нічні клуби становитимуть 50% у приміщенні та 75% на відкритому повітрі.

Не буде обмежень щодо музеїв, де залишаться лише правила соціального дистанціювання.

Однак культурні розваги будуть доступні лише тим, хто має так званий Green Pass-сертифікат, який показує, чи людина отримала хоча б одне щеплення, негативний тест або нещодавно одужала від коронавірусу.

Близько 75% 60-мільйонного населення Італії отримали щонайменше одне щеплення від COVID-19, а 69% повністю вакциновані, що в цілому відповідає іншим великим країнам Європейського Союзу.

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Італія
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