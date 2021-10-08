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Укр / Рус

Италия с 11 октября ослабит ограничения в сфере развлечений

Пятница, 8 октября 2021, 09:59

Италия увеличила в четверг максимальное разрешенное количество посетителей на культурных и спортивных площадках, продолжая постепенное ослабление ограничений COVID-19 для тех, кто может предъявить документы об иммунитете от этой болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С 11 октября кинотеатры, театры и концертные площадки смогут заполнить все свои места, отменив текущий лимит в 50%, заявило правительство, следуя советам группы экспертов по вопросам здравоохранения.

"Наконец все культурные события возвращаются к жизни", - написал министр культуры Дарио Франческони в Twitter.

Максимальная вместимость спортивных стадионов будет повышена до 60% с 35% для закрытых площадок и 75% с 50% на открытом воздухе.

Ограничения на дискотеки и ночные клубы составят 50% в помещении и 75% на открытом воздухе.

Не будет ограничений по музеях, где останутся только правила социального дистанцирования.

Однако культурные развлечения будут доступны только тем, кто имеет так называемый Green Pass-сертификат, который показывает, что человек получил хотя бы одну прививку, отрицательный тест или недавно оправился от коронавируса.

Около 75% шестидесятимиллионного населения Италии получили по меньшей мере одну прививку от COVID-19, а 69% полностью вакцинированы, что в целом соответствует другим крупным странам Европейского Союза.

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Италия
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