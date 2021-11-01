В Іспанії роми влаштували стрілянину на цвинтарі, двоє загиблих

Двоє чоловіків загинули і ще один отримав поранення в понеділок під час стрілянини на кладовищі валенсійського міста Торрент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ABC.

Один із загиблих, 45-річний чоловік, отримав постріли в спину під час з’ясування стосунків між двома кланами ромів.

За даними джерел в поліції, інший, 80-річний чоловік, помер від серцевого нападу.

Крім того, 20-річний хлопець отримав поранення в ногу.

На місце події, що відбулася незадовго до 10 ранку, виїхали екстрені служби та співробітники Національної та місцевої поліції, які розпочали слідство та розгорнули сили поблизу кладовища, щоб уникнути подальших зіткнень.

Один з кланів, які брали участь у стрілянині, ідентифікували, однак невідомо, кому саме належав фатальний постріл.

Цвинтар, де в День Всіх Святих зазвичай дуже людно, був закритий для публіки, а територія відгороджена від великої кількості людей, які прийшли принести квіти своїм померлим.