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Укр / Рус
Укр / Рус

В Испании ромы устроили стрельбу на кладбище, двое погибших

Понедельник, 1 ноября 2021, 13:53

Двое мужчин погибли и еще один получил ранения в понедельник во время стрельбы на кладбище валенсийского города Торрент.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ABC.

Один из погибших, 45-летний мужчина, получил выстрелы в спину при выяснении отношений между двумя кланами ромов.

По данным источников в полиции, другой, 80-летний мужчина, скончался от сердечного приступа.

Кроме того, 20-летний парень получил ранение в ногу.

На место происшествия, которое произошло незадолго до 10 утра, выехали экстренные службы и сотрудники Национальной и местной полиции, которые начали следствие и развернули силы вблизи кладбища во избежание дальнейших столкновений.

Один из участвовавших в стрельбе кланов идентифицировали, однако неизвестно, кто именно совершил роковой выстрел.

Кладбище, где в День Всех Святых обычно очень людно, было закрыто для публики, а территория отгорожена от большого количества людей, пришедших принести цветы своим умершим.

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Испания
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