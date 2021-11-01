Чому Італія лишається однією із трьох країн ЄС без закону проти гомофобії

27 жовтня італійський Сенат з танцями та аплодисментами у виконанні депутатів-правоцентристів провалив голосування за закон проти гомофобії та трансфобії.

Цей закон у листопаді минулого року підтримала нижня палата італійського парламенту, але завершити законодавчий процес не вдалося.

Отже, Італія, разом з Угорщиною та Польщею, лишається третьою країною в Євросоюзі, яка не має відповідного закону та парламент якої виступає проти його ухвалення.

Про те, які наслідки може мати провал голосування за закон проти гомофобії та трансфобії, читайте в статті Ярини Груші-Поссамай Не тільки через Ватикан: як у Італії зірвали ухвалення закону про права ЛГБТ+.

Вперше проєкт закону, який трактував гомофобію як дискримінацію, запропонували (і відхилили) у парламенті Італії у далекому 1996 році.

Згодом парламент кожного скликання намагався у той чи інший спосіб працювати над законом, але щоразу без успіху.

Здавалося, що цього разу закономірність перерветься.

У травні 2018 року з’явився новий законопроєкт проти транс- та гомофобії, або "Проєкт закону Дзана", за прізвищем автора. Довгий час проєкт лежав без руху.

У жовтні 2019-го, коли змінився склад парламентської більшості, закон все ж потрапив на розгляд парламентської комісії, хоча й там стикнувся з проблемами. Каменем спотикання стали дві норми закону.

Влітку до обговорення закону приєднався Ватикан, який вимагав переглянути зазначені пункти закону, адже вони суперечили релігійній католицькій доктрині. На думку Святого престолу, закон порушував свободи та права католицьких вірян.

І це не була проста занепокоєність. Уперше в історії республіки Ватикан відправив офіційну ноту до парламенту Італії та відкрито втрутився у законодавчий процес.

Одночасно діяли ті, хто виступав за зміну законодавства. Алессандро Дзана та його проєкт підтримали ікони італійської молоді: інстаграм-інфлюенсери, співаки та актори, що привернули увагу молодих виборців до законопроєкту та до політики загалом.

У листопаді 2020-го проєкт закону підтримала нижня палата парламенту і закон перейшов у Сенат, до верхньої палати.

Закон застряг на розгляді в Сенаті майже на всю зиму. На це вплинули друга хвиля пандемії, становлення нового уряду та зміна політичного лідера Демократичної партії.

На місце Ніколи Дзінгаретті приходить Енріко Летта, адженда якого виводить закон проти транс- та гомофобії у пріоритети. І це, здавалося б, мало додати голосів на підтримку ініціативи. Та сталося інакше.

Детальніше про чергову тему, що розколює італійське суспільство, читайте в матеріалі Ярини Груші-Поссамай Не тільки через Ватикан: як у Італії зірвали ухвалення закону про права ЛГБТ+.