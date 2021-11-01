Почему Италия остается одной из трех стран ЕС без закона против гомофобии

27 октября итальянский Сенат с аплодисментами в исполнении депутатов-правоцентристов провалил голосование за закон против гомофобии и трансфобии.

Этот закон в ноябре прошлого года поддержала нижняя палата итальянского парламента, но завершить законодательный процесс не удалось.

Таким образом, Италия, наряду с Венгрией и Польшей, остается третьей страной в Евросоюзе, не имеющей соответствующего закона, и парламент которой выступает против его принятия.

О том, какие последствия может иметь провал голосования за закон против гомофобии и трансфобии, читайте в статье Ярины Груши-Поссамай Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+.

Впервые проект закона, трактующего гомофобию как дискриминацию, был предложен (и отклонен) в парламенте Италии в далеком 1996 году.

Впоследствии парламент каждого созыва пытался тем или иным способом работать над законом, но каждый раз безуспешно.

Казалось, что в этот раз закономерность будет прервана.

В мае 2018 года появился новый законопроект против транс- и гомофобии, или "Проект закона Дзана", по фамилии автора. Долгое время проект лежал без движения.

В октябре 2019 года, когда изменился состав парламентского большинства, закон все же попал на рассмотрение парламентской комиссии, хотя и там столкнулся с проблемами. Камнем преткновения стали две нормы закона.

Летом к обсуждению закона присоединился Ватикан, требовавший пересмотреть указанные пункты закона, поскольку они противоречили религиозной католической доктрине. По мнению Святого престола, закон нарушал свободы и права католических верующих.

И это не была простая обеспокоенность. Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс.

Одновременно действовали те, кто выступал за изменение законодательства. Алессандро Дзана и его проект поддержали иконы итальянской молодежи: инстаграм-инфлюенсеры, певцы и актеры, привлекшие внимание молодых избирателей к законопроекту и политике в целом.

В ноябре 2020 года проект закона поддержала нижняя палата парламента и закон перешел в Сенат.

Закон застрял на рассмотрении Сената почти на всю зиму. На это повлияли вторые волны пандемии, становление нового правительства и смена политического лидера Демократической партии.

На место Николы Дзингаретти пришел Энрико Летта, повестка которого выводит закон против транс- и гомофобии в приоритеты. И это, казалось бы, должно было добавить голосов в поддержку инициативы. Но случилось иначе.



Детальнее об очередной теме, раскалывающей итальянское общество, читайте в материале Ярины Груши-Поссамай Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+.