США провели консультації з союзниками щодо накопичення військ РФ на кордоні з Україною

Адміністрація президента США провела консультації із союзними країнами щодо безпекової ситуації на українсько-російському кордоні.

Про це на брифінгу заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"У минулі вихідні ми мали змогу проконсультуватися з ключовими союзниками та партнерами з питання України та переконатися, що ми захищаємо та підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією. І мені більше нічого додати на даний момент", - сказав Салліван.

Американське видання The Washington Post 31 жовтня оприлюднило статтю про загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України.

У статті також зазначали, що нинішні маневри викликали серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України.