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Данія зберегла відкриті кордони для вакцинованих українців

Середа, 10 листопада 2021, 15:05

Данія залишила без змін правила в’їзду для вакцинованих українців і тих, хто перехворів на COVID-19.

Про це повідомили в МЗС Данії, передає "Європейська правда".

"З 16:00 10 листопада 2021 року Сінгапур та Україна будуть переведені з країн із ризиком зараження COVID-19 до країн із високим ризиком. Це означає, що людей з цих країн, які не були повністю вакциновані або раніше інфіковані, чекатимуть додаткові обмеження під час в’їзду в Данію" - йдеться у повідомленні.

Від тих, хто не має сертифікату про вакцинацію чи доказу про одужання, вимагають зробити тест на коронавірус протягом 24 годин після прибуття до Данії.

Як зазначають в МЗС Данії, у разі прибуття літаком тест можна зробити в аеропорту. Тести в Данії безкоштовні.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".

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