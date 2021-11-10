Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Дания сохранила открытые границы для вакцинированных украинцев

Среда, 10 ноября 2021, 15:05

Дания оставила без изменений правила въезда для вакцинированных украинцев и переболевших COVID-19.

Об этом сообщили в МИДе Дании, передает "Европейская правда".

"С 16:00 10 ноября 2021 года Сингапур и Украина будут переведены из стран с риском заражения COVID-19 в страны с высоким риском. Это значит, что людей из этих стран, которые не были полностью вакцинированы или ранее инфицированы, будут ждать дополнительные ограничения во время въезда в Данию", – говорится в сообщении.

От тех, кто не имеет сертификата о вакцинации или доказательства об выздоровлении, требуется пройти тест на коронавирус в течение 24 часов после прибытия в Данию.

Как отмечают в МИД Дании, в случае прибытия самолетом тест можно сделать в аэропорту. Тесты в Дании бесплатны.

Об исключении Украины из списка ЕС и о том, какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Туризм
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

"Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США

Блок о стремлении Украины к НАТО - самый слабый. Его действующие формулировки менее амбициозны, чем даже в 2008 году... (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Новая Европа"

Соглашение не в пользу Украины: что будет означать завершение торговой войны между США и ЕС

США и ЕС ставят точку в тарифной войне, начатой Дональдом Трампом. Однако для Украины это означает появление новых рисков (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"