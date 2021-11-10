Дания сохранила открытые границы для вакцинированных украинцев

Дания оставила без изменений правила въезда для вакцинированных украинцев и переболевших COVID-19.

Об этом сообщили в МИДе Дании, передает "Европейская правда".

"С 16:00 10 ноября 2021 года Сингапур и Украина будут переведены из стран с риском заражения COVID-19 в страны с высоким риском. Это значит, что людей из этих стран, которые не были полностью вакцинированы или ранее инфицированы, будут ждать дополнительные ограничения во время въезда в Данию", – говорится в сообщении.

От тех, кто не имеет сертификата о вакцинации или доказательства об выздоровлении, требуется пройти тест на коронавирус в течение 24 часов после прибытия в Данию.

Как отмечают в МИД Дании, в случае прибытия самолетом тест можно сделать в аэропорту. Тесты в Дании бесплатны.

Об исключении Украины из списка ЕС и о том, какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".