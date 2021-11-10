Єврокомісія домовилась про потенційну купівлю ковід-вакцини з Valneva

Єврокомісія затвердила контракт, що передбачає потенційне придбання вакцини від коронавірусу компанії Valneva.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Передбачається, що якщо потенційна вакцина успішно завершить випробування, країни-члени ЄС зможуть придбати в 2022 році 27 млн доз, а в 2023 році - ще 33 млн. Крім того, контракт передбачає можливість адаптації вакцини до нових штамів.

Вакцина Valneva виготовлена за традиційною технологією з використанням інактивованого вірусу, тією ж, за якою виготовляють більшість вакцин від грипу та дитячих вакцин. Наразі це єдина ковідна вакцина-кандидат у Європі з такою технологією на стадії клінічних випробувань.

"Єврокомісія вирішила підтримати розробку цієї вакцини з огляду на наукову оцінку, використану технологію, досвід компанії у виготовленні вакцин та її потужностях, що дозволять забезпечити постачання до всіх країн-членів", - зазначають у повідомленні.

Це вже восьма така угода Єврокомісії з фармацевтичними компаніями.

Нагадаємо, на цей час у ЄС використовують чотири вакцини - BioNtech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Janssen (Johnson & Johnson).

Контракти про потенційну закупівлю вакцини укладені з Sanofi-GSK, CureVac і Novavax.