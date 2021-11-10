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Еврокомиссия договорилась о потенциальной покупке ковид-вакцины с Valneva

Среда, 10 ноября 2021, 15:09

Еврокомиссия утвердила контракт, предусматривающий потенциальное приобретение вакцины от коронавируса компании Valneva.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое располагает "Европейской правдой".

Предполагается, что если потенциальная вакцина успешно завершит испытания, страны-члены ЕС смогут приобрести в 2022 году 27 млн доз, а в 2023 году - еще 33 млн. Кроме того, контракт предусматривает возможность адаптации вакцины к новым штаммам.

Вакцина Valneva изготовлена ​​по традиционной технологии с использованием инактивированного вируса, той же, по которой производится большинство вакцин от гриппа и детских вакцин. В настоящее время это единственная вакцина-кандидат в Европе с такой технологией на стадии клинических испытаний.

"Еврокомиссия решила поддержать разработку этой вакцины с учетом научной оценки, использованной технологии, опыта компании в изготовлении вакцин и ее мощностях, которые позволят обеспечить поставки во все страны-члены", - отмечают в сообщении.

Это уже восьмое такое соглашение Еврокомиссии с фармацевтическими компаниями.

Напомним, в настоящее время в ЕС используют четыре вакцины - BioNtech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson).

Контракты о потенциальной закупке вакцины заключены с Sanofi-GSK, CureVac и Novavax.

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Вакцины Коронавирус Еврокомиссия
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