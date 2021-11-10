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У Туреччині обвалилася двоповерхова будівля, понад 20 людей під завалами вдалось врятувати

Середа, 10 листопада 2021, 15:46

У Туреччині повністю обвалилася двоповерхова будівля з ресторанами, в якій проводився ремонт. 21 людину, що опинились під завалами, вдалося врятувати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Інцидент стався  ввечері у вівторок у місті Малатья на сході Туреччини, на одній з центральних вулиць. У будівлі проводилися ремонтні роботи. Підозрюють, що обвал спровокувало пошкодження однієї зі стін на першому поверсі, що розділяла приміщення ресторанів. Під завалами опинилась 21 людина.

 

На місце стягнули близко 260 рятувальників, пошукові роботи тривали до ранку 10 листопада. 

Восьмеро людей змогли вибратися з-під завалів самостійно, ще 13 визволили рятувальники.

П’ятеро людей досі залишаються у лікарні, повідомляється, що їхні травми не загрожують життю. 

 

Прокуратура Малатьї відкрила кримінальне провадження проти власника будівлі і трьох ключових осіб, що здійснювали ремонтні роботи, їх затримали. 

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Туреччина інциденти
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