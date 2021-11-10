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В Турции обрушилось двухэтажное здание, более 20 человек под завалами удалось спасти

Среда, 10 ноября 2021, 15:46

В Турции полностью обрушилось двухэтажное здание с ресторанами, в котором производился ремонт. 21 человек, оказавшийся под завалами, удалось спасти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Инцидент произошел вечером во вторник в городе Малатья на востоке Турции, на одной из центральных улиц. В здании производились ремонтные работы. Подозревают, что обвал спровоцировал повреждение одной из стен на первом этаже, разделявшей помещение ресторанов. Под завалами оказался 21 человек.

 

На место стянули около 260 спасателей, поисковые работы продолжались до утра 10 ноября.

Восемь человек смогли выбраться из-под завалов самостоятельно, еще 13 освободили спасатели.

Пять человек до сих пор остаются в больнице, сообщается, что их травмы не угрожают жизни.

 

Прокуратура Малатьи открыла уголовное производство против владельца здания и троих ключевых лиц, осуществлявших ремонтные работы, их задержали.

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Турция инциденты
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