Україна відповіла главі МЗС Білорусі на "російський" Крим 

У Міністерстві закордонних справ України нагадали Мінську, що у разі офіційного визнання окупованого Криму як російської території для двосторонніх відносин настануть незворотні наслідки.

Про це у коментарі заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що в МЗС звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макея про Крим як "російську територію", але виходять з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

"Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права", - наголосив Олег Ніколенко.

Владімір Макей в інтерв’ю російському агентству РИА Новости заявив, що позиція Мінська щодо Криму "залишається такою, як і була", але у Білорусі "розуміють в реальності, що Крим є зараз російською територією".

#Макей на @rianru: Позиция Беларуси по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого pic.twitter.com/GaIvTPCR9A — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) November 10, 2021

На початку літа, невдовзі після скандалу з примусовою посадкою Ryanair у Мінську, Лукашенко натякав на готовність запустити рейси до окупованого Криму, а на своїй пресконференції 9 серпня - на готовність визнати російський суверенітет над півостровом та визнати суб'єктність ОРДЛО. Тимчасового повіреного у справах Білорусі після цього викликали до МЗС.