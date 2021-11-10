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Україна відповіла главі МЗС Білорусі на "російський" Крим 

Середа, 10 листопада 2021, 17:23

У Міністерстві закордонних справ України нагадали Мінську, що у разі офіційного визнання окупованого Криму як російської території для двосторонніх відносин настануть незворотні наслідки. 

Про це у коментарі заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що в МЗС звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі Владіміра Макея про Крим як "російську територію", але виходять з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. 

"Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права", - наголосив Олег Ніколенко.

Владімір Макей в інтерв’ю російському агентству РИА Новости заявив, що позиція Мінська щодо Криму "залишається такою, як і була", але у Білорусі "розуміють в реальності, що Крим є зараз російською територією".

На початку літа, невдовзі після скандалу з примусовою посадкою Ryanair у Мінську, Лукашенко натякав на готовність запустити рейси до окупованого Криму, а на своїй пресконференції 9 серпня - на готовність визнати російський суверенітет над півостровом та визнати суб'єктність ОРДЛО. Тимчасового повіреного у справах Білорусі після цього викликали до МЗС.

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Білорусь МЗС Крим
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