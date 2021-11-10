Украина ответила главе МИД Беларуси на "российский" Крым

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили Минску, что в случае официального признания оккупированного Крыма как российской территории для двусторонних отношений наступят необратимые последствия.

Об этом в комментарии заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в МИД обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о Крыме как "российской территории", но исходят из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

"Изменение подхода Беларуси ради де-юре признания временно оккупированного Крыма по территории России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", - подчеркнул Олег Николенко.

Владимир Макей в интервью российскому агентству РИА Новости заявил, что позиция Минска по Крыму "остается такой, как и была", но в Беларуси "понимают в реальности, что Крым является сейчас российской территорией".

#Макей на @rianru: Позиция Беларуси по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого pic.twitter.com/GaIvTPCR9A — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) November 10, 2021

В начале лета, вскоре после скандала с принудительной посадкой Ryanair в Минске, Лукашенко намекал на готовность запустить рейсы в оккупированный Крым, а на своей пресс-конференции 9 августа - готовность признать российский суверенитет над полуостровом и признать субъектность ОРДЛО. Временный поверенный в делах Беларуси после этого был вызван в МИД.