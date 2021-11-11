Міністри оборони країн Балтії стурбовані нарощуванням військ РФ на кордоні з Україною

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви висловили серйозне занепокоєння тим, що відбувається на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою, а також нарощуванням сил РФ біля кордону з Україною.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Події на польсько-білоруському та литовсько-білоруському кордоні вони назвали гібридною атакою з боку білоруського режиму, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки.

"Великі групи людей збирають і вивозять до прикордонної зони, де потім їх змушують нелегально перетинати кордон. Це збільшує ймовірність переходу провокацій та серйозних інцидентів у військову площину", - йдеться у заяві міністрів, які рішуче засудили подібні дії.

"Крім того, викликає занепокоєння нещодавнє нарощування сил Російської Федерації біля кордону з Україною, що може спричинити додаткові ризики для безпеки", - додали міністри.

За їхньою оцінкою, нинішня ситуація є для регіону, НАТО та ЄС найсерйознішою кризою у сфері безпеки за багато років.

"Криза, що розвивається, вимагає постійної єдності, спільної поінформованості щодо ситуації та підходу з боку союзників по НАТО і держав-членів ЄС для забезпечення того, щоб навмисні спроби Білорусі та Російської Федерації дестабілізувати ситуацію з безпекою в Європі не увінчалися успіхом", - підкреслили міністри, закликавши Європейський Союз посилити практичну підтримку у зміцненні безпеки його зовнішніх кордонів.

"Ми повинні повністю підтримати наших сусідів і забезпечити, щоб жоден крок Білорусі чи РФ не залишився поза увагою" - заявили міністри.