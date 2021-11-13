Двоє десантників РФ загинули в Білорусі на навчаннях біля кордону Польщі

Двоє російських десантників загинули 12 листопада під час навчань у Білорусі в районі міста Гродно неподалік польського кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Інтерфакс, посилаючись на інформацію Міноборони РФ.

Десантники отримали травми під час десантування під Гродно, лікарі не змогли їх врятувати.

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"За доповіддю з місця, внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі сталося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, які мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. В обох парашутистів згасли куполи", - розповіли в Міноборони РФ.

Один із них спробував зупинити неконтрольоване падіння обох, використавши свій запасний парашут. Але висота була недостатньою, запасний парашут не встиг спрацювати і "сталося жорстке приземлення".

Постраждалих доправили до місцевого стаціонару, де вони й померли від травм.

Навчання з раптової перевірки боєздатності у Гродненській області Білорусі, що межує з Литвою та Польщею, проходили у п'ятницю, в них брали участь близько 250 росіян. Про їхнє відправлення до Білорусі стало відомо вдень у п'ятницю.

Пізніше до Міноборони РФ заявили, що навчання завершилися і російські військові літаками вирушили до місць постійної дислокації.

Навчання проходили на тлі міграційної кризи, організованої режимом Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, група британських військових направлена до кордону Польщі з Білоруссю для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи.