Двое десантников РФ погибли в Беларуси на учениях у границы Польши

Двое российских десантников погибли 12 ноября во время учений в Беларуси в районе города Гродно недалеко от польской границы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на информацию Минобороны РФ.

Десантники получили травмы при десантировании под Гродно, врачи не смогли их спасти.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - рассказали в Минобороны РФ.

Один из них попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Но высота была уже недостаточной, запасной парашют не успел сработать и "произошло жесткое приземление".

Пострадавших быстро доставили в местный стационар, где они и умерли от травм.

Учения по внезапной проверки боеготовности в Гродненской области Беларуси, граничащей с Литвой и Польшей, проходили в пятницу, в них участвовали около 250 россиян. Об их отправке в Белоруссию стало известно днем в пятницу.

Позже в Минобороны РФ заявили, что учения завершились и российские военные самолетами отправились в места постоянной дислокации.

Учения проходили на фоне миграционного кризиса, организованного режимом Александра Лукашенко.

Напомним, группа британских военных была направлена ​​к границе Польши с Беларусью для поддержки польских войск в условиях растущего миграционного кризиса.