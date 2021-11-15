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У Польщі показали відео з провокаційною стріляниною на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 15 листопада 2021, 12:45

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з кордону з Білоруссю, на якому чути постріли. Як стверджують, йдеться про провокаційну стрілянину на білоруському боці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Подальші провокації білоруської сторони. Звуки пострілів, ймовірно, холостими набоями - це повсякденна реальність, з якою доводиться зіштовхуватися нашим військовим і службовцям", - йдеться у супроводжуючому підписі. 

Відомство не вказує, де саме на кордоні і в який день зняте відео. 

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Напередодні прикордонна служба заявила, що білоруська сторона готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону. 

Через ситуацію на польсько-білоруському кордоні Польща почала обговорювати з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору.

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