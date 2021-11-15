Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше показали видео с провокационной стрельбой на границе с Беларусью

Понедельник, 15 ноября 2021, 12:45

Министерство обороны Польши опубликовало видео с границы с Беларусью, на котором слышны выстрелы. Как утверждают, речь идет о провокационной стрельбе на белорусской стороне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Дальнейшие провокации белорусской стороны. Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами - это повседневная реальность, с которой приходится сталкиваться нашим военным и служащим", - говорится в сопровождающей подписи. 

Ведомство не указывает, где именно на границе и в какой день снято видео.

Накануне пограничная служба заявила, что белорусская сторона готовит мигрантов для большой попытки прорыва границы.

Из-за ситуации на польско-белорусской границе Польша начала обсуждать с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора.

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шантаж мигрантами Польша Беларусь
powered by lun.ua

Статьи

Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу

Зачем Лукашенко пошел на столь резкое обострение "шантажа мигрантами"? И до какого предела в конфликте с Европой его будет поддерживать Путин?
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

ВТО создает правила для электронной торговли: чего ждать украинскому бизнесу

В случае принятия соглашения ВТО об электронной коммерции, Украина возьмет на себя много очень амбициозных обязательств, часто даже не отраженных в законодательстве.
15 ноября 2021 — Леонила Гугля, Анжела Махинова

Подпись по стандартам ЕС: что даст Украине внедрение eSignature

Многие страны стремятся к взаимному признанию электронных подписей со странами ЕС. Украина может стать первой. Почему это так важно? (укр.)
15 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда