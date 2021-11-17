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Єврокомісія виділяє 700 тисяч євро для допомоги біженцям на кордоні Білорусі

Середа, 17 листопада 2021, 15:19

Європейська комісія виділяє 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це повідомила глава комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, пише "Європейська правда".

"Європа на боці людей, які потрапили в пастку на кордоні з Білоруссю. Європейська комісія мобілізує 700 тисяч євро на доставку їжі, ковдр, засобів гігієни та аптечок", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що комісія готова робити більше, але "білоруський режим повинен припинити заманювати людей і ризикувати їхнім життям".

Цим фінансуванням комісія підтримає Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Білоруський Червоний Хрест, а також інших партнерів для надання необхідної допомоги.

Європейські країни звинувачують Мінськ у тому, що він привозить тисячі мігрантів, переважно з Близького Сходу, і підштовхує їх до незаконного перетину кордону, щоб покарати ЄС за санкції, запроваджені за придушення демократії.

Білорусь називає звинувачення абсурдними і каже, що ЄС має скасувати санкції, якщо хоче вирішити міграційну кризу.

Білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА повідомило у вівторок ввечері, що прикордонники почали переміщувати частину мігрантів до приймального центру подалі від кордону.

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