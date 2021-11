Єврокомісія виділяє 700 тисяч євро для допомоги біженцям на кордоні Білорусі

Європейська комісія виділяє 700 тисяч євро початкового гуманітарного фінансування для допомоги мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це повідомила глава комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, пише "Європейська правда".

"Європа на боці людей, які потрапили в пастку на кордоні з Білоруссю. Європейська комісія мобілізує 700 тисяч євро на доставку їжі, ковдр, засобів гігієни та аптечок", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що комісія готова робити більше, але "білоруський режим повинен припинити заманювати людей і ризикувати їхнім життям".

Цим фінансуванням комісія підтримає Міжнародну федерацію товариств Червоного Хреста та Білоруський Червоний Хрест, а також інших партнерів для надання необхідної допомоги.

Europe is at the side of the people trapped at the border with Belarus.



The @EU_Commission is mobilising €700,000 to deliver food, blankets, hygiene and first aid kits.



We are ready to do more. But the Belarusian regime must stop luring people and putting their lives at risk. https://t.co/IiEdmFgWsT