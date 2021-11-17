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Еврокомиссия выделяет 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе Беларуси

Среда, 17 ноября 2021, 15:19

Европейская комиссия выделяет 700 тысяч евро первоначального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

Об этом сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Европа на стороне попавших в ловушку на границе с Беларусью людей. Европейская комиссия мобилизует 700 тысяч евро на доставку еды, одеял, средств гигиены и аптечек", - отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что комиссия готова делать больше, но "белорусский режим должен прекратить привлекать людей и рисковать их жизнью".

Этим финансированием комиссия поддержит Международную федерацию обществ Красного Креста и Белорусский Красный Крест, а также других партнеров по оказанию необходимой помощи.

Европейские страны обвиняют Минск в том, что он привозит тысячи мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, и подталкивает их к незаконному пересечению границы, чтобы наказать ЕС за санкции, введенные за подавление демократии.

Белоруссия называет обвинения абсурдными и говорит, что ЕС должен отменить санкции, если хочет разрешить миграционный кризис.

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщило во вторник вечером, что пограничники начали перемещать часть мигрантов в приемный центр подальше от границы.

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