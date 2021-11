Еврокомиссия выделяет 700 тысяч евро для помощи беженцам на границе Беларуси

Европейская комиссия выделяет 700 тысяч евро первоначального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

Об этом сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Европа на стороне попавших в ловушку на границе с Беларусью людей. Европейская комиссия мобилизует 700 тысяч евро на доставку еды, одеял, средств гигиены и аптечек", - отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что комиссия готова делать больше, но "белорусский режим должен прекратить привлекать людей и рисковать их жизнью".

Этим финансированием комиссия поддержит Международную федерацию обществ Красного Креста и Белорусский Красный Крест, а также других партнеров по оказанию необходимой помощи.

Europe is at the side of the people trapped at the border with Belarus.



The @EU_Commission is mobilising €700,000 to deliver food, blankets, hygiene and first aid kits.



We are ready to do more. But the Belarusian regime must stop luring people and putting their lives at risk. https://t.co/IiEdmFgWsT