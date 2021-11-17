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В результаті торнадо на Сицилії загинув чоловік

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Середа, 17 листопада 2021, 16:14

У середу вранці на Сицилії в результаті торнадо загинув 53-річний чоловік.

Про це, як пише "Європейська правда",  повідомляє агентство ANSA.

Чоловік вийшов, оскільки боявся, що шторм пошкодить його будинок, розташований у муніципалітеті Модіка, і був смертельно поранений.

Торнадо також вразив територію плодоовочевого ринку комуни Комісо. Провінційну дорогу 7, яка веде від Комізо до К'ярамонте-Гульфі, закрили після того, як покрівельний матеріал злетів з дахів деяких магазинів і опинився на дорозі. На місці працюють пожежники, поліція та комунальні техніки.

Також у муніципалітеті постраждала подружня пара 60 років. Чоловіка вдарили двері, які зламалися від шквального вітру. Він госпіталізований з травмою голови. У його дружин незначні травми, але вона також перебуває у лікарні.

 
фото ANSA

"На нашу територію вже кілька годин поширюється сильна хвиля негоди. На жаль, згідно з перших новин, які дійшли до мене, є й постраждалі. Численні пошкодження будинків, ферм та інфраструктури. Дерева впали на дороги, захисні стіни обвалені, у будинків знесені дахи. Я закликаю всіх не виходити з дому без крайньої необхідності" - заявив мер міста Модіка.

Останніми тижнями Сицилія регулярно страждає від штормів, гроз і сильних дощів. З вівторка біля узбережжя утворилися торнадо. Також повідомлялося про сильний град і повінь.

Троє людей загинули наприкінці жовтня внаслідок сильної повені на сході Сицилії поблизу Катанії.

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