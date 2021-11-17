В результате торнадо на Сицилии погиб мужчина

В среду утром на Сицилии в результате торнадо погиб 53-летний мужчина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство ANSA.

Мужчина вышел, поскольку боялся, что шторм повредит его дом в муниципалитете Модика, и был смертельно ранен.

Торнадо также повредило территорию плодоовощного рынка коммуны Комисо. Провинциальную дорогу 7, ведущую от Комизо до Кьярамонте-Гульфи, закрыли после того, как кровельный материал взлетел с крыш некоторых магазинов и упал на дорогу. На месте работают пожарные, полиция и коммунальная техника.

Также в муниципалитете пострадала супружеская пара 60 лет. Мужчину ударила дверь, которая сломалась от шквального ветра. Он госпитализирован с травмой головы. У его супруги незначительные травмы, но она также находится в больнице.

Фото ANSA

"На нашу территорию уже несколько часов распространяется сильная волна непогоды. Я призываю всех не выходить из дома без крайней необходимости", - заявил мэр города Модика.

В последние недели Сицилия регулярно страдает от штормов, гроз и сильных дождей. Со вторника у побережья образовались торнадо. Также сообщалось о сильном граде и наводнении.

Три человека погибли в конце октября в результате сильного наводнения на востоке Сицилии вблизи Катании.