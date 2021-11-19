Вибух у Ліверпулі: терорист мав саморобний пристрій, начинений металевою шрапнеллю

Бомба, що вибухнула біля жіночої лікарні Ліверпуля, містила саморобні вибухові речовини та металеві кульки від підшипників, і могла призвести до "серйозних травм чи смерті".

Про це заявили у місцевій поліції, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Глава регіональної контртерористичної поліції Расс Джексон сказав, що не виключений "цілком ненавмисний" вибух, але точні причини вибуху невідомі.

Він додав, що поліція не виявила жодних зв'язків із нападом на "Манчестер Арену" у 2017 році.

32-річний Емад Аль Суалмін був у таксі, коли його пристрій вибухнув. Патологоанатомічне дослідження показало, що він помер від ран, отриманих внаслідок вибуху та подальшої пожежі. Також повідомляється, що він був християнином, а не мусульманином.

За даними поліції, бомба була зроблена з використанням саморобної вибухівки і до неї були прикріплені кульки, які б діяли як шрапнель.

"Якби вона вибухнула за інших обставин, ми вважаємо, що це призвело б до серйозних травм чи смерті", - додав Джексон.

Він сказав, що детективи намагалися зрозуміти, "як було закуплено інгредієнти для виготовлення пристрою". "Ця робота складна, тому що закупівлі займали багато місяців, а Аль Суалмін використав безліч псевдонімів", - сказав Джексон.

Поліція раніше повідомляла, що Аль Суалмін орендував нерухомість у Ліверпулі з квітня і робив "відповідні покупки" для своєї бомби принаймні з того часу.

Аль Суалмін був йорданцем, але народився в Іраку і мав в анамнезі психічне захворювання. Його сім'я оселилася в Об'єднаних Арабських Еміратах у 1996 році. Аль Суалмін поїхав до Сирії 12 років тому, а потім подався до Туреччини.

Повідомляється, що він прибув до Великобританії у 2014 році, і його прохання про надання притулку, в якому він стверджував, що він сирієць, було відхилено наступного року, але у січні цього року він подав нову апеляцію. Його аргументи перебували на розгляді на момент його смерті.