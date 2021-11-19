Взрыв в Ливерпуле: у террориста было самодельное устройство, начиненное металлической шрапнелью

Бомба, взорвавшаяся возле женской больницы Ливерпуля, содержала самодельные взрывчатые вещества и металлические шарики от подшипников, и могла привести к "серьезным травмам или смерти".

Об этом заявили в местной полиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Глава региональной контртеррористической полиции Расс Джексон сказал, что не исключен "совершенно непреднамеренный" взрыв, но точные причины взрыва неизвестны.

Он добавил, что полиция не обнаружила никаких связей с нападением на "Манчестер Арену" в 2017 году.

32-летний Емад Аль Суалмин был в такси, когда его устройство взорвалось. Патологоанатомическое исследование показало, что он скончался от ран, полученных в результате взрыва и последующего пожара. Также сообщается, что он был христианином, а не мусульманином.

По данным полиции, бомба была сделана с использованием самодельной взрывчатки и к ней были прикреплены шарики, которые действовали бы как шрапнель.

"Если бы она взорвалась при других обстоятельствах, мы полагаем, что это привело бы к серьезным травмам или смерти", - добавил Джексон.

Он сказал, что детективы пытались понять, "как были закуплены ингредиенты для изготовления устройства". "Эта работа сложная, потому что закупки занимали много месяцев, а Аль Суалмин использовал множество псевдонимов", - сказал Джексон.

Полиция ранее сообщала, что Аль Суалмин арендовал недвижимость в Ливерпуле с апреля и делал "соответствующие покупки" для своей бомбы, по крайней мере, с того времени.

Аль Суалмин является иорданцем, но родился в Ираке и имел в анамнезе психическое заболевание. Его семья поселилась в Объединенных Арабских Эмиратах в 1996 году. Аль Суилмин уехал в Сирию 12 лет назад, а затем направился в Турцию.

Сообщается, что он прибыл в Великобританию в 2014 году, и его прошение о предоставлении убежища, в котором он утверждал, что он сирийец, было отклонено в следующем году, но в январе этого года он подал новую апелляцию. Его доводы находились на рассмотрении на момент его смерти.