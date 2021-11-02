У Норвегії чоловіка звинуватили у завданні тяжких тілесних ушкоджень 300-річним муміям у церкві

Середньовічна церква в Норвегії з унікальною колекцією 300-річних муміфікованих трупів була "осквернена" п'яним грабіжником.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Чоловік зізнався, що пошкодив безцінні артефакти XIII століття, зокрема купіль та вівтар, перш ніж потрапити у склеп.

Церква Фьяре у Грімстаді на південному узбережжі країни найбільш відома своїми 26 муміями XVII століття, останки яких було збережено сухим повітрям. Серед них "Гігант", який, як вважають, є тілом Петера Генрігсона Мансфельдта, церковного пристава, який помер у 1684 році.

Вважається, що злочинець, який мешкає у місті, потрапив до церкви через вікно на другому поверсі. Кам'яна купіль перекинулася і розбилася на три частини. Він підпалив кілька біблій, пошкодив кафедру та зламав частини речей навколо вівтаря.

Потім він відкрив люк, що веде до склепу, де в трунах зберігаються мумії. Що він зробив із тілами, неясно. Його адвокат сказав, що він "хотів винести щось із похоронної камери".

За даними поліції, чоловікові пред'явлено звинувачення у крадіжці зі зломом та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, а також може бути порушена кримінальна справа за осквернення людських останків.

Частини кам'яної церкви були збудовані в 1150 році, і вважається, що вівтар ще старший.