В Норвегии мужчину обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений 300-летним мумиям в церкви

Средневековая церковь в Норвегии с уникальной коллекцией 300-летних мумифицированных трупов была "осквернена" пьяным грабителем.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Мужчина признался, что повредил бесценные артефакты XIII века, в частности купель и алтарь, прежде чем попасть в подвал.

Церковь Фьяре в Гримстаде на южном побережье страны наиболее известна своими 26 мумиями XVII века, которые сохранились благодаря сухому воздуху. Среди них "Гигант", который, как полагают, является телом Петера Генригсона Мансфельдта, церковного пристава, скончавшегося в 1684 году.

Считается, что проживающий в городе преступник попал в церковь через окно на втором этаже. Каменная купель опрокинулась и разбилась на три части. Он поджег несколько библий, повредил кафедру и сломал части вещей вокруг алтаря.

Затем он открыл люк, ведущий к склепу, где в гробах хранятся мумии. Что он сделал с телами, неясно. Его адвокат сказал, что он "хотел вынести что-нибудь из похоронной камеры".

По данным полиции, мужчине предъявлено обвинение в краже со взломом и причинении тяжких телесных повреждений, а также может быть возбуждено уголовное дело за осквернение человеческих останков.

Части каменной церкви были построены в 1150 году, и считается, что алтарь еще старше.