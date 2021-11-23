У Сербії прогримів вибух на фабриці з виробництва протиградових ракет

Неподалік від Белграда стався вибух на фабриці, яка виготовляє ракети для боротьби з градовими хмарами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал B92.

фото РТС

Сильний вибух прогримів у районі Бубань-Потоку близько 14.00. Повідомляється, що над околицями витає густий дим.

За даними місцевих ЗМІ, двоє людей загинули в результаті вибуху. Ще одну людину шукають.

Неофіційно повідомляють також про 15 поранених.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося, немає. У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектору надзвичайних ситуацій.

За даними ЗМІ, вибух стався на фабриці Edepro в результаті загоряння ракетного палива.

За непідтвердженою інформацією, пролунали три вибухи.