У Сербії прогримів вибух на фабриці з виробництва протиградових ракет
Вівторок, 23 листопада 2021, 16:42
Неподалік від Белграда стався вибух на фабриці, яка виготовляє ракети для боротьби з градовими хмарами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал B92.
Сильний вибух прогримів у районі Бубань-Потоку близько 14.00. Повідомляється, що над околицями витає густий дим.
За даними місцевих ЗМІ, двоє людей загинули в результаті вибуху. Ще одну людину шукають.
Неофіційно повідомляють також про 15 поранених.
Наразі офіційної інформації про те, що сталося, немає. У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектору надзвичайних ситуацій.
За даними ЗМІ, вибух стався на фабриці Edepro в результаті загоряння ракетного палива.
За непідтвердженою інформацією, пролунали три вибухи.
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