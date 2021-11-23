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У Сербії прогримів вибух на фабриці з виробництва протиградових ракет

Вівторок, 23 листопада 2021, 16:42

Неподалік від Белграда стався вибух на фабриці, яка виготовляє ракети для боротьби з градовими хмарами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал B92.

фото РТС
фото РТС

Сильний вибух прогримів у  районі Бубань-Потоку близько 14.00. Повідомляється, що над околицями витає густий дим.

За даними місцевих ЗМІ,  двоє людей загинули в результаті вибуху. Ще одну людину шукають.

Неофіційно повідомляють також про 15 поранених.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося, немає. У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектору надзвичайних ситуацій.

За даними ЗМІ, вибух стався на фабриці Edepro в результаті загоряння ракетного палива.

За непідтвердженою інформацією, пролунали три вибухи.

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Сербія інциденти
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