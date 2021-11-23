В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству противоградовых ракет
Вторник, 23 ноября 2021, 16:42
Недалеко от Белграда произошел взрыв на фабрике, производящей ракеты для борьбы с градовыми облаками.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал B92.
Сильный взрыв прогремел в районе Бубань-Потока около 14:00. Сообщается, что над окрестностями витает густой дым.
По данным местных СМИ, два человека погибли в результате взрыва. Еще одного человека ищут.
Неофициально сообщают также о 15 раненых.
Пока официальной информации о случившемся нет. В МВД сообщили, что на месте находятся наряды сектора чрезвычайных ситуаций.
По данным СМИ, взрыв произошел на фабрике Edepro в результате возгорания ракетного топлива.
По неподтвержденной информации, раздались три взрыва.
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