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Укр / Рус

В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству противоградовых ракет

Вторник, 23 ноября 2021, 16:42

Недалеко от Белграда произошел взрыв на фабрике, производящей ракеты для борьбы с градовыми облаками.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал B92.

 

Сильный взрыв прогремел в районе Бубань-Потока около 14:00. Сообщается, что над окрестностями витает густой дым.

По данным местных СМИ, два человека погибли в результате взрыва. Еще одного человека ищут.

Неофициально сообщают также о 15 раненых.

Пока официальной информации о случившемся нет. В МВД сообщили, что на месте находятся наряды сектора чрезвычайных ситуаций.

По данным СМИ, взрыв произошел на фабрике Edepro в результате возгорания ракетного топлива.

По неподтвержденной информации, раздались три взрыва.

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