На півдні Іспанії поліція з допомогою гумових куль розігнала протест металургів

У місті Кадіс на півдні Іспанії дійшло до сутичок з поліцією наприкінці протесту металургів з вимогою підвищення зарплат на тлі зростаючого рівня інфляції в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Поліція застосувала гумові кулі, щоб розігнати протестувальників, які намагалися звести барикади на всіх вулицях у прибережному місті.

Демонстрація знаменувала восьмий день протестів і збіглася зі страйком, який торкнувся всієї провінції Кадіс на підтримку боротьби металургів.

Інфляція в Іспанії зросла до найвищого рівня за останні роки через витрати на енергоносії. У жовтні вона становила 5,5%. Це викликало обурення багатьох людей, чиї зарплати лишилися на попередньому рівні. Сотні робочих місць також були втрачені в провінції Кадіс, де рівень безробіття становить 23%, що є одним з найвищих в Іспанії.

Профспілки, які представляють слюсарів і роботодавців, цілими днями вели переговори, але не досягли згоди.

Роботодавці пропонують підвищення зарплат на 2% з переглядом кожного року, однак робітники з цим не згодні.

Протягом минулого тижня робітники перекривали дороги та мости, що ведуть до Кадіса. Вони також підпалили кілька автомобілів і звели барикади. Постраждалих та значних пошкоджень немає. Загальний тон протестів – мирний.

Більшість зайнятих у металургійному секторі провінції припадає на суднобудування. Кадіс, місто з населенням 116 000 жителів, розташоване на узбережжі поблизу Гібралтарської протоки, є містом синіх комірців, де профспілки мають глибоке коріння.

У провінції Кадіс є 700 компаній у металообробному секторі, на яких працює близько 20 000 людей.