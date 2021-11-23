На юге Испании полиция с помощью резиновых пуль разогнала протест металлургов

В городе Кадис на юге Испании дошло до столкновений с полицией в конце протеста металлургов с требованием повышения зарплат на фоне растущего уровня инфляции в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Полиция применила резиновые пули, чтобы разогнать протестующих, пытавшихся построить баррикады на всех улицах в прибрежном городе.

Демонстрация знаменовала восьмой день протестов и совпала с забастовкой, затронувшей всю провинцию Кадис в поддержку борьбы металлургов.

Инфляция в Испании выросла до самого высокого уровня за последние годы из-за затрат на энергоносители. В октябре она составила 5,5%. Это вызвало возмущение многих людей, чьи зарплаты остались на прежнем уровне. Сотни рабочих мест также были потеряны в провинции Кадис, где уровень безработицы составляет 23%, что является одним из самых высоких в Испании.

Профсоюзы, представляющие слесарей и работодателей, целыми днями вели переговоры, но не достигли согласия.

Работодатели предлагают повышение зарплат на 2% с пересмотром каждый год, однако рабочие с этим не согласны.

На прошлой неделе рабочие перекрывали дороги и мосты, ведущие к Кадису. Они также подожгли несколько автомобилей и построили баррикады. Пострадавших и серьезных повреждений нет. Общий тон протестов – мирный.

Большинство занятых в металлургическом секторе провинции приходится на судостроение. Кадис, город с населением 116 000 жителей, расположенный на побережье близ Гибралтарского пролива, является городом синих воротничков, где профсоюзы имеют глубокие корни.

В провинции Кадис есть 700 компаний в металлообрабатывающем секторе, где работает около 20 000 человек.