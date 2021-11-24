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ЄС засудив наказ Путіна про спрощений допуск товарів з ОРДЛО в Росію

Середа, 24 листопада 2021, 13:50

Євросоюз засудив нещодавній наказ, підписаний президентом РФ, про спрощений допуск товарів з окупованих районів Донецької і Луганської області до Росії.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву 24 листопада оприлюднив речник Європейської служби з зовнішніх справ Петер Стано.

"ЄС засуджує російський наказ, підписаний президентом Путіним 15 листопада, про спрощені правила торгівлі, який збільшить допуск товарів до та з території Донецької та Луганської областей, що тимчасово непідконтрольна уряду. Цей наказ має на меті ще більше відокремити тимчасово непідконтрольні райони Донецькой і Луганської областей від України, всупереч з цілями Мінських домовленостей", - заявив Петер Стано.

Він зауважив, що такі односторонні дії підривають суверенітет і територіальну цілісність України і можуть збільшувати напругу та підтримувати status quo, а також у майбутньому перешкоджати процесу реінтеграції. 

"Закликаємо РФ відкликтати це рішення і припинити односторонні кроки, які тільки провокують подальше ускладнення конфлікту на сході України. ЄС у цьому питанні продовжить свою політику невизнання", - додав Петер Стано. 

Нагадаємо, як повідомляла "Українська правда", 5 листопада Володимир Путін доручив уряду РФ вжити заходи, що пом'якшують умови для допуску на російські ринки товарів із ОРДЛО. Серед заходів – допуск товарів з окупованих територій до держзакупівель на рівні з російськими та відсутність кількісних обмежень експорту та імпорту для таких товарів.

Путін також доручив визначити пункти пропуску на кордоні з РФ для переміщення товарів. Крім того, російський лідер пообіцяв окупованим територіям "гуманітарну підтримку".

МЗС України заявило, що вважає цей указ грубим втручанням у справи України й порушенням міжнародного права, та спрямувало російському МЗС ноту протесту.

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