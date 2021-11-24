ЕС осудил приказ Путина об упрощенном допуске товаров из ОРДЛО в Россию

Евросоюз осудил недавний приказ, подписанный президентом РФ, об упрощенном допуске товаров из оккупированных районов Донецкой и Луганской области в Россию.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление 24 ноября обнародовал представитель Европейской службы по внешним делам Петер Стано.

"ЕС осуждает российский приказ, подписанный президентом Путиным 15 ноября, об упрощенных правилах торговли, который увеличит допуск товаров на и с территории Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольной правительству. Этот приказ имеет целью еще больше отделить временно неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей от Украины, вопреки целям Минских договоренностей", - заявил Петер Стано.

Он отметил, что такие односторонние действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и могут увеличивать напряжение и поддерживать status quo, а также в будущем препятствовать процессу реинтеграции.

"Призываем РФ отозвать это решение и прекратить односторонние шаги, провоцирующие только дальнейшее осложнение конфликта на востоке Украины. ЕС в этом вопросе продолжит свою политику непризнания", - добавил Петер Стано.

Как сообщала "Украинская правда", 5 ноября Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры, смягчающие условия для допуска на российские рынки товаров из ОРДЛО. Среди мер – допуск товаров с оккупированных территорий в госзакупки на уровне с российскими и отсутствие количественных ограничений экспорта и импорта для таких товаров.

Путин также поручил определить пункты пропуска на границе с РФ для перемещения товаров. Кроме того, российский лидер пообещал оккупированным территориям "гуманитарную поддержку".

МИД Украины заявил, что считает этот указ грубым вмешательством в дела Украины и нарушением международного права, и направил российскому МИД ноту протеста.