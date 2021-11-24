У Польщі визнали неконституційним положення Європейської конвенції з прав людини

Конституційний трибунал Польщі визнав неконституційним положення Європейської конвенції про захист прав людини в частині, в якій визнається компетенція Європейського суду з прав людини до оцінки законності вибору суддів Конституційного трибуналу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У середу Конституційний трибунал виніс рішення за заявою генерального прокурора і міністра юстиції Збігнєва Зьобро, який хотів перевірити конституційність положення Європейської конвенції про захист прав людини в тій мірі, в якій вона дозволяє ЄСПЛ оцінювати законність відбору суддів Конституційного трибуналу.

Конституційний трибунал постановив, що положення Конвенції, оскаржене Зьобро, не відповідає Конституції.

Конституційний трибунал зазначає, що "ЄСПЛ не має підстав для перевірки незалежності суддів Конституційного трибуналу, оскільки її джерелами є конституція та статут. (...) Суддівська незалежність завжди оцінюється на підставі конкретної справи, яка знаходиться на розгляді в суді", - сказав суддя Сич в обґрунтуванні рішення Конституційного трибуналу.

"Чи буде суддя незалежним, залежить не від способу його призначення, а насамперед від його внутрішньої незалежності та неупередженості", - зазначив суддя Сич.

Статус Конституційного трибуналу та його суддів, у тому числі правила їх призначення, визначені лише в конституції та не підпадають під юрисдикцію ЄСПЛ, наголосив суддя Конституційного трибуналу.

При цьому суддя Сич зробив застереження, що "Конституційний Трибунал не ставить під сумнів юрисдикцію ЄСПЛ та роль, яку він відіграє у розробці та підвищенні стандартів у сфері захисту прав людини держав – учасниць конвенції".

Рішення Конституційного трибуналу в середу стосується статті 6 частини 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У ній зазначається, що "кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи протягом розумного строку незалежним і неупередженим судом, створеним законом для визначення його цивільних прав та обов’язків або будь-якого кримінального обвинувачення проти нього".

Це положення оскаржувалося в тій мірі, що "воно включає оцінку Європейським судом з прав людини законності процесу відбору суддів Конституційного трибуналу з метою визначення того, чи є Конституційний трибунал незалежним і безстороннім судом, створеним статутом" і в тій мірі, в якій поняття "суд", використане в цьому положенні, охоплює Конституційний трибунал.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі за поданням прем'єра визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

Слід зазначити, що на початку 2020 року Польща стала першою державою ЄС, щодо якої ПАРЄ відновила процедуру моніторингу через системні порушення прав людини.