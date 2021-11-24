В Польше признали неконституционным положение Европейской конвенции по правам человека

Конституционный трибунал Польши признал неконституционным положение Европейской конвенции о защите прав человека в части, где признается компетенция Европейского суда по правам человека к оценке законности выбора судей Конституционного трибунала.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RMF24.

В среду Конституционный трибунал вынес решение по заявлению генерального прокурора и министра юстиции Збигнева Зебро, желавшего проверить конституционность положения Европейской конвенции о защите прав человека в той мере, в какой она позволяет ЕСПЧ оценивать законность отбора судей Конституционного трибунала.

Конституционный трибунал постановил, что положение Конвенции, обжалованное Зебро, не соответствует Конституции.

Конституционный трибунал отмечает, что "ЕСПЛ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного трибунала, поскольку ее источниками являются конституция и устав. (…) Судейская независимость всегда оценивается на основании конкретного дела, которое находится на рассмотрении в суде", - сказал судья Сыч в обосновании решения Конституционного трибунала.

"Будет ли судья независимым, зависит не от способа его назначения, а прежде всего от его внутренней независимости и беспристрастности", - отметил судья Сыч.

Статус Конституционного трибунала и его судей, в том числе правила их назначения, определенные только в конституции и не подпадающие под юрисдикцию ЕСПЧ, подчеркнул судья Конституционного трибунала.

При этом судья Сыч сделал оговорку, что "Конституционный трибунал не ставит под сомнение юрисдикцию ЕСПЧ и роль, которую он играет в разработке и повышении стандартов в сфере защиты прав человека государств – участников конвенции".

Решение Конституционного трибунала в среду касается статьи 6 части 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней отмечается, что "каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, созданным законом для определения его гражданских прав и обязанностей или какого-либо уголовного обвинения против него".

Это положение оспаривалось в той мере, что "оно включает оценку Европейским судом по правам человека законности процесса отбора судей Конституционного трибунала с целью определения того, является ли Конституционный трибунал независимым и беспристрастным судом, созданным уставом" и в той мере, в какой понятие "суд ", использованное в этом положении, охватывает Конституционный трибунал.

Напомним, 7 октября Конституционный трибунал Польши по представлению премьера признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Это впервые в истории ЕС лидер государства-члена подверг сомнению договоры ЕС в Конституционном суде.

Следует отметить, что в начале 2020 года Польша стала первым государством ЕС, по которому ПАСЕ возобновила систему мониторинга из-за системных нарушений прав человека.