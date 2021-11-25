У Стамбулі силовики розігнали акцію протесту після обвалу ліри

Турецькі спецпризначенці у середу розігнали акцію протесту в Стамбулі, яку влаштували незгодні з економічною політикою уряду і різким зростанням вартості життя, десятки протестувальників затримали.

Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Протестувальники, здебільшого члени лівих угруповань, збиралися у стамбульському районі Кадикей у азійській частині міста, коли втрутилася поліція.

Police officers detain a young man during a protest against the economic crisis and high cost of living in Istanbul, on November 24, 2021. Bulent Kilic / AFP pic.twitter.com/obTtTjT8jU — Bulent KILIC (@Kilicbil) November 24, 2021

Демонстранти скандували гасла, які закликають уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана піти у відставку.

Поліція використовувала щити, щоб розігнати натовп, і відтягувала деяких протестувальників, викликаючи глузування з боку очевидців.

Kadıköy'de "hükümet istifa" eylemine çok sert polis müdahalesi pic.twitter.com/RSWMsbCLdJ — Yurttaş TV (@yurttastv) November 24, 2021

За даними агентства, на місці затримали понад 30 людей.

Протест був викликаний зростанням інфляції, яка серйозно підірвала купівельну спроможність турків, високим рівнем безробіття та різким падінням курсу турецької ліри після серії зниження відсоткових ставок.

Подібні акції протесту відбулися в Анкарі та інших містах Туреччини.