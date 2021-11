У Стамбулі силовики розігнали акцію протесту після обвалу ліри

Турецькі спецпризначенці у середу розігнали акцію протесту в Стамбулі, яку влаштували незгодні з економічною політикою уряду і різким зростанням вартості життя, десятки протестувальників затримали.

Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Протестувальники, здебільшого члени лівих угруповань, збиралися у стамбульському районі Кадикей у азійській частині міста, коли втрутилася поліція.

Police officers detain a young man during a protest against the economic crisis and high cost of living in Istanbul, on November 24, 2021. Bulent Kilic / AFP pic.twitter.com/obTtTjT8jU