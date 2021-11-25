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У Стамбулі силовики розігнали акцію протесту після обвалу ліри

фото, відео
Четвер, 25 листопада 2021, 09:21

Турецькі спецпризначенці у середу розігнали акцію протесту в Стамбулі, яку влаштували незгодні з економічною політикою уряду і різким зростанням вартості життя, десятки протестувальників затримали. 

Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Протестувальники, здебільшого члени лівих угруповань, збиралися у стамбульському районі Кадикей у азійській частині міста, коли втрутилася поліція. 

Демонстранти скандували гасла, які закликають уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана піти у відставку.

Поліція використовувала щити, щоб розігнати натовп, і відтягувала деяких протестувальників, викликаючи глузування з боку очевидців.

За даними агентства, на місці затримали понад 30 людей.

Протест був викликаний зростанням інфляції, яка серйозно підірвала купівельну спроможність турків, високим рівнем безробіття та різким падінням курсу турецької ліри після серії зниження відсоткових ставок.

Подібні акції протесту відбулися в Анкарі та інших містах Туреччини.

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Туреччина
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