В Стамбуле силовики разогнали акцию протеста после обвала лиры

Турецкие спецназовцы в среду разогнали акцию протеста в Стамбуле, устроенную несогласными с экономической политикой правительства и резким ростом стоимости жизни, десятки протестующих задержали.

Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Протестующие, в большинстве своем члены левых группировок, собирались в стамбульском районе Кадыкей в азиатской части города, когда вмешалась полиция.

Police officers detain a young man during a protest against the economic crisis and high cost of living in Istanbul, on November 24, 2021. Bulent Kilic / AFP pic.twitter.com/obTtTjT8jU