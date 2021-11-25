В Стамбуле силовики разогнали акцию протеста после обвала лиры
Четверг, 25 ноября 2021, 09:21
Турецкие спецназовцы в среду разогнали акцию протеста в Стамбуле, устроенную несогласными с экономической политикой правительства и резким ростом стоимости жизни, десятки протестующих задержали.
Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".
Протестующие, в большинстве своем члены левых группировок, собирались в стамбульском районе Кадыкей в азиатской части города, когда вмешалась полиция.
Police officers detain a young man during a protest against the economic crisis and high cost of living in Istanbul, on November 24, 2021. Bulent Kilic / AFP pic.twitter.com/obTtTjT8jU— Bulent KILIC (@Kilicbil) November 24, 2021
Демонстранты скандировали лозунги, призывающие правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана уйти в отставку.
Полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу, и оттягивала некоторых протестующих, вызывая насмешки со стороны очевидцев.
Kadıköy'de "hükümet istifa" eylemine çok sert polis müdahalesi pic.twitter.com/RSWMsbCLdJ— Yurttaş TV (@yurttastv) November 24, 2021
По данным агентства, на месте задержано более 30 человек.
Протест был вызван ростом инфляции, серьезно подорвавшей покупательскую способность турок, высоким уровнем безработицы и резким падением курса турецкой лиры после серии снижения процентных ставок.
Подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах Турции.