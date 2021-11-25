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В Стамбуле силовики разогнали акцию протеста после обвала лиры

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Четверг, 25 ноября 2021, 09:21

Турецкие спецназовцы в среду разогнали акцию протеста в Стамбуле, устроенную несогласными с экономической политикой правительства и резким ростом стоимости жизни, десятки протестующих задержали.

Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Протестующие, в большинстве своем члены левых группировок, собирались в стамбульском районе Кадыкей в азиатской части города, когда вмешалась полиция.

Демонстранты скандировали лозунги, призывающие правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана уйти в отставку.

Полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу, и оттягивала некоторых протестующих, вызывая насмешки со стороны очевидцев.

По данным агентства, на месте задержано более 30 человек.

Протест был вызван ростом инфляции, серьезно подорвавшей покупательскую способность турок, высоким уровнем безработицы и резким падением курса турецкой лиры после серии снижения процентных ставок.

Подобные акции протеста прошли в Анкаре и других городах Турции.

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Турция
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