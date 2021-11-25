У Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Польщі, якого запідозрили у шпигунстві на користь Росії і діяльності проти інтересів Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Повідомляється, що це 66-річний Радослав С., на запит прокурорів його взяли під арешт.

"Затриманий 66-річний громадянин Польщі підозрюється у провадженні шпигунської діяльності на користь Росії. Затриманий підтримував шпигунську діяльність на користь російської ФСБ і діяв проти інтересів Республіки Польської", - розповів речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

Зазначається також, що цей арешт пов’язаний зі справою 43-річного Марчина К., якого затримали у травні 2021 року - теж за підозрою у зборі інформації для іноземної розвідки, повідомили у пресслужбі Офісу національного прокурора. Радослав С. нібито допомагав йому.

Затримання здійснили 21 листопада у Вармінсько-Мазурському воєводстві, у його помешканні провели обшук та вилучили речі і документи для доказів.

Більше деталей не повідомляють, тому що розслідування триває і значна частина матеріалів справи засекречена.

Чоловік заперечує усі звинувачення. Якщо провину доведуть, йому загрожує 10 років позбавлення волі.