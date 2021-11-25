Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Четвер, 25 листопада 2021, 09:53

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Польщі, якого запідозрили у шпигунстві на користь Росії і діяльності проти інтересів Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Повідомляється, що це 66-річний Радослав С., на запит прокурорів його взяли під арешт.

"Затриманий 66-річний громадянин Польщі підозрюється у провадженні шпигунської діяльності на користь Росії. Затриманий підтримував шпигунську діяльність на користь російської ФСБ і діяв проти інтересів Республіки Польської", - розповів речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин. 

Зазначається також, що цей арешт пов’язаний зі справою 43-річного Марчина К., якого затримали у травні 2021 року - теж за підозрою у зборі інформації для іноземної розвідки, повідомили у пресслужбі Офісу національного прокурора. Радослав С. нібито допомагав йому. 

Затримання здійснили 21 листопада у Вармінсько-Мазурському воєводстві, у його помешканні провели обшук та вилучили речі і документи для доказів.

Більше деталей не повідомляють, тому що розслідування триває і значна частина матеріалів справи засекречена.

Чоловік заперечує усі звинувачення. Якщо провину доведуть, йому загрожує 10 років позбавлення волі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Росія
powered by lun.ua

Статті

Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

Що новий уряд Німеччини записав у своїй програмі про Україну та Росію? Як змінився цей документ від часів Ангели Меркель? Відповіді – у статті.
25 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Німецька перемога: чого чекає Україна від нового уряду в Берліні

Нова коаліційна програма вперше фіксує політичне визнання Берліном прагнення українців домогтися вступу до ЄС – і підтримку на цьому шляху.
24 листопада 2021 — Андрій Мельник, посол України у Німеччині

Водень для Європи: як Україна допоможе Заходу злізти з "газової голки" Росії

Українська газотранспортна система може лишитися порожньою незалежно від запуску "Північного потоку-2". Але її можливо заповнити воднем...
24 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда