В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России и деятельности против интересов Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Сообщается, что это 66-летний Радослав С., по запросу прокуроров его взяли под арест.

"Задержанный 66-летний гражданин Польши подозревается в ведении шпионской деятельности в пользу России. Задержанный поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской ФСБ и действовал против интересов Республики Польской", - рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Отмечается также, что этот арест связан с делом 43-летнего Марчина К., задержанного в мае 2021 года - тоже по подозрению в сборе информации для иностранной разведки, сообщили в пресс-службе Офиса национального прокурора. Радослав С. якобы помогал ему.

Задержание было проведено 21 ноября в Варминско-Мазурском воеводстве, в его доме провели обыск и изъяли вещи и документы для доказательств.

Больше деталей не сообщают, потому что расследование продолжается и значительная часть материалов дела засекречена.

Мужчина отрицает все обвинения. Если вину докажут, ему грозит 10 лет лишения свободы.