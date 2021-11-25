Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Четверг, 25 ноября 2021, 09:53

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России и деятельности против интересов Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Сообщается, что это 66-летний Радослав С., по запросу прокуроров его взяли под арест.

"Задержанный 66-летний гражданин Польши подозревается в ведении шпионской деятельности в пользу России. Задержанный поддерживал шпионскую деятельность в пользу российской ФСБ и действовал против интересов Республики Польской", - рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Отмечается также, что этот арест связан с делом 43-летнего Марчина К., задержанного в мае 2021 года - тоже по подозрению в сборе информации для иностранной разведки, сообщили в пресс-службе Офиса национального прокурора. Радослав С. якобы помогал ему.

Задержание было проведено 21 ноября в Варминско-Мазурском воеводстве, в его доме провели обыск и изъяли вещи и документы для доказательств.

Больше деталей не сообщают, потому что расследование продолжается и значительная часть материалов дела засекречена.

Мужчина отрицает все обвинения. Если вину докажут, ему грозит 10 лет лишения свободы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Россия
powered by lun.ua

Статьи

Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

Что новая власть Германии записала в своей программе об Украине и России? Как изменился этот документ со времен Ангелы Меркель? Ответы – в статье (укр.)
25 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Немецкая победа: чего ждет Украина от нового правительства в Берлине

Новая коалиционная программа впервые фиксирует политическое признание Берлином стремления украинцев добиться вступления в ЕС и поддержку на этом пути (укр.)
24 ноября 2021 — Андрий Мельник, посол Украины в Германии

Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России

Украинская газотранспортная система может остаться пустой вне зависимости от запуска "Северного потока-2". Но ее можно заполнить водородом (укр.)
24 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда