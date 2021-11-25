Польща готується продовжити до 2 років період, протягом якого українці можуть працювати без дозволу

Польща готується продовжити з 6 до 24 місяців період, протягом якого громадяни шести країн, включно з Україною, можуть працювати без отримання дозволу - не підставі так званого "освядченя", декларації про доручення роботи.

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди", яка вийшла за підтримки EWL Group.

Відповідні зміни до законодавства вже підтримав Сейм - нижня палата парламенту.

Зараз декларація про доручення роботи іноземцю (так званий спрощений режим для громадян України, Білорусі, Росії, Грузії, Вірменії та Молдови), яку подає роботодавець, дає підстави на працевлаштування в Польщі протягом шести місяців на рік, а отримання наступного "освядченя" вимагає щонайменше піврічної перерви.

Тепер цей період збільшується до 2 років. Відповідно, це збільшує можливості для робітників отримувати підвищення та більшу зарплатню.

Окрім того, це нововведення розвантажить польських чиновників, що призведе до пришвидшення розгляду справ у відповідних управліннях Польщі.

За зміни до законодавства ще має проголосувати Сенат – вища палата польського парламенту, після чого документ надійде на підпис президента Польщі.

Зміни набудуть чинності через 14 днів з дня їхнього опублікування, швидше за все – в першому кварталі 2022 року.

Детальніше про зміни, передбачені проєктом - у статті за підтримки EWL Group Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України.