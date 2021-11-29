В уряді Польщі планують посилення карантину на початку грудня

В уряді Польщі планують посилювати карантин для протидії епідемії з початку грудня.

Як повідомляє PAP, про це заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, пише "Європейська правда".

Міністр не захотів розкривати деталі посилення обмежень до зустрічі кризової команди, на якій будуть ухвалювати рішення.

Очікуване рішення - запровадження обов’язкової самоізоляції для мандрівників з країн, де є підтверджені випадки штаму "Омікрон", але не вакцинованих.

При цьому він сказав, що закриття шкіл поки не планується, та допустив повернення обмежень на кількість відвідувачів, які можуть одночасно перебувати у певних закладах.

Як відомо, останніми тижнями ситуація з коронавірусом у Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу. Максимальними показниками були 34-35 тисяч хворих, на піку весняної хвилі епідемії.

Попри ці тенденції, уряд поки не посилював карантинні обмеження. Міністр охорони здоров’я зазначив, що ситуація зараз принципово інакша через те, що значна частина населення завдяки вакцинації захищена від тяжкого перебігу хвороби.