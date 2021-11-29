В правительстве Польши планируют усиление карантина в начале декабря

В правительстве Польши планируют ужесточать карантин для противодействия эпидемии с начала декабря.

Как сообщает PAP, об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, пишет "Европейская правда".

Министр не захотел раскрывать детали ужесточения ограничений до встречи кризисной команды, на которой будут принимать решение.

Ожидаемое решение - введение обязательной самоизоляции для путешественников из стран, где подтверждены случаи штамма "Омикрон", но не вакцинированных.

При этом он сказал, что закрытие школ пока не планируется, и допустил возврат ограничений на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в определенных заведениях.

Как известно, в последние недели ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается. На прошлой неделе страна впервые с апреля зарегистрировала более 28 тысяч заболевших в сутки. Максимальными показателями являлись 34-35 тысяч больных, на пике весенней волны эпидемии.

Несмотря на эти тенденции, правительство пока не усиливало карантинные ограничения. Министр здравоохранения отметил, что ситуация сейчас принципиально иная из-за того, что значительная часть населения благодаря вакцинации защищена от тяжелого течения болезни.