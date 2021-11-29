Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В правительстве Польши планируют усиление карантина в начале декабря

Понедельник, 29 ноября 2021, 13:56

В правительстве Польши планируют ужесточать карантин для противодействия эпидемии с начала декабря.

Как сообщает PAP, об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, пишет "Европейская правда".

Министр не захотел раскрывать детали ужесточения ограничений до встречи кризисной команды, на которой будут принимать решение.

Ожидаемое решение - введение обязательной самоизоляции для путешественников из стран, где подтверждены случаи штамма "Омикрон", но не вакцинированных.

При этом он сказал, что закрытие школ пока не планируется, и допустил возврат ограничений на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в определенных заведениях.

Как известно, в последние недели ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается. На прошлой неделе страна впервые с апреля зарегистрировала более 28 тысяч заболевших в сутки. Максимальными показателями являлись 34-35 тысяч больных, на пике весенней волны эпидемии.

Несмотря на эти тенденции, правительство пока не усиливало карантинные ограничения. Министр здравоохранения отметил, что ситуация сейчас принципиально иная из-за того, что значительная часть населения благодаря вакцинации защищена от тяжелого течения болезни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удобрения только для себя: поможет ли ВТО преодолеть новый мировой кризис

Наихудший сценарий, грозящий мировой экономике, – эффект домино. Это означает, что ограничения экспорта удобрений будут введены всеми ведущими производителями.
29 ноября 2021 — Анжела Махинова, Sayenko Kharenko