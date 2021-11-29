Польща збільшила термін карантину для нещеплених мандрівників і зупиняє рейси з півдня Африки

Польща з 1 грудня збільшить термін самоізоляції після в’їзду для невакцинованих мандрівників з 10 до 14 днів, а також, слідом за низкою європейських країн, призупиняє авіарейси з семи африканських країн через загрозу поширення штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP, наводячи заяви міністра охорони здоров’я Адама Недзельського після засідання кризової команди.

Призупинення авіарейсів здійснюють згідно з рекомендацією Європейського центру з протидії і контролю захворювань, на період з 1 до 17 грудня. Це стосуватиметься ПАР, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве. Люди, які повертаються з цих країн, зобов’язані відбути 14-денну самоізоляцію без можливості завершити її достроково з негативним тестом.

Для мандрівників з інших країн, що не входять до Шенгенської зони - відтак і України, термін самоізоляції збільшується до 14 днів, з можливістю завершити її на 8-й день у разі отримання негативного ПЛР-тесту.

Вимога самоізоляції, як і раніше, не поширюватиметься на людей, які пройшли повний курс щеплення однією з вакцин, які отримали схвалення у ЄС, зауважив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

Зобов’язання відбути карантин стосується тільки тих, хто не щеплений, або пройшов курс щеплення вакциною, яка не схвалена до використання у ЄС.

Нагадаємо, Польща відкрилася для українців, у тому числі для туристичних поїздок, з 9 вересня і не змінила правила після виключення України з "зеленого списку" ЄС для подорожей.

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