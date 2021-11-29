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Польша увеличила срок карантина для непривитых путешественников и останавливает рейсы с юга Африки

Понедельник, 29 ноября 2021, 17:51

Польша с 1 декабря увеличит срок самоизоляции после въезда для невакцинированных путешественников с 10 до 14 дней, а также, вслед за рядом европейских стран, приостанавливает авиарейсы из семи африканских стран из-за угрозы распространения штамма "Омикрон".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, приводя заявления министра здравоохранения Адама Недзельского после заседания кризисной команды.

Приостановку авиарейсов осуществляют согласно рекомендации Европейского центра по противодействию и контролю заболеваний, на период с 1 по 17 декабря. Это будет касаться ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Возвращающиеся из этих стран люди обязаны отбыть 14-дневную самоизоляцию без возможности завершить ее досрочно с отрицательным тестом.

Для путешественников из других стран, не входящих в Шенгенскую зону - и Украины, срок самоизоляции увеличивается до 14 дней, с возможностью завершить ее на восьмой день в случае получения отрицательного ПЦР-теста.

Требование самоизоляции по-прежнему не будет распространяться на людей, прошедших полный курс прививки одной из вакцин, получивших одобрение в ЕС, отметил представитель Минздрава Войцех Андрусевич.

Обязательство отбыть карантин касается только тех, кто не привит или прошел курс прививки вакциной, которая не одобрена к использованию в ЕС.

Напомним, Польша открылась для украинцев, в том числе для туристических поездок, с 9 сентября и не изменила правила после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС для путешествий.

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