Єврокомісія занепокоєна новим польським законом, що дозволяє видворення іноземців

Європейська комісія повідомила польській владі про свою стурбованість щодо відповідності законодавству ЄС нового закону про іноземців, який набув чинності минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Згідно з поправкою, іноземець, затриманий одразу після незаконного перетину кордону, за рішенням начальника прикордонної служби повинен залишити територію Польщі.

Неофіційно один із чиновників Єврокомісії пояснив, що занепокоєння стосуються положення, згідно з яким іноземець може бути висланий з Польщі, тобто Європейського Союзу, навіть якщо він/вона звертається за міжнародною допомогою.

Відповідно до законодавства ЄС про притулок, іноземець, який шукає міжнародного захисту, не може бути висланий з території держави-члена ЄС під час розгляду його заяви.

У Брюсселі також є занепокоєння щодо свавілля та дій прикордонників та т.зв. "pushback", тобто витіснення іммігрантів з Польщі. Необхідно негайно виконувати зобов'язання ЄС, особливо щодо людей, які потребують особливої ​​турботи, особливо дітей, сказав представник Єврокомісії.

Польський омбудсмен нещодавно попередив, що "зміни не ґрунтуються на директивах ЄС, що діють у Польщі, і можуть порушувати Женевську конвенцію".

Тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. ЄС звинувачує уряд Білорусі в тому, що він сприяв незаконній міграції, бо хотів помститсь за санкції проти білоруського режиму.

Як повідомлялося, польський парламент у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

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