Еврокомиссия обеспокоена новым польским законом в отношении иностранцев

Европейская комиссия сообщила польским властям о своей обеспокоенности соответствием законодательству ЕС нового закона об иностранцах, который вступил в силу на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Согласно поправке, иностранец, задержанный сразу после незаконного пересечения границы, по решению начальника пограничной службы должен покинуть территорию Польши.

Неофициально один из чиновников Еврокомиссии пояснил, что обеспокоенность касается положения, согласно которому иностранец может быть выслан из Польши, то есть из Европейского Союза, даже если он/она обращается за международной помощью.

В соответствии с законодательством ЕС об убежище, иностранец, который ищет международную защиту, не может быть выслан с территории государства-члена при рассмотрении его заявления.

В Брюсселе также обеспокоены произволом и действиями пограничников и т.н. "pushback", то есть вытеснение иммигрантов из Польши. Необходимо немедленно выполнять обязательства ЕС, особенно в отношении людей, нуждающихся в особой заботе, особенно детей, сказал представитель Еврокомиссии.

Польский омбудсмен недавно предупредил, что "изменения не основываются на действующих в Польше директивах ЕС и могут нарушать Женевскую конвенцию".

Тысячи людей, преимущественно с Ближнего Востока и Азии, пытались пересечь границу Польши в последние месяцы. ЕС обвиняет правительство Беларуси в том, что оно способствовало незаконной миграции, потому что хотело отомстить за санкции против белорусского режима.

Как сообщалось, польский парламент в связи с наплывом нелегальных мигрантов утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6 млрд злотых - 350 миллионов евро.

С 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляском и Люблинском воеводствах действует чрезвычайное положение.

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