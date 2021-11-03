Новий посол України в Туреччині вручив вірчі грамоти Ердогану

Новий посол України у Туреччині Василь Боднар вручив вірчі грамоти турецькому президенту Реджепу Тайїпу Ердогану.

Про це Боднар повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Мав честь сьогодні вручити вірчі грамоти президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану. Офіційний відлік моєї дипломатичної служби у якості посла України в Туреччині розпочато. Друга за тиждень зустріч з главою Турецької держави - добрий знак того, що українсько-турецькі відносини і надалі розвиватимуться по висхідній", - зазначив Боднар.

Боднар був призначений послом у Туреччині у липні. До цього він обіймав посаду заступника глави МЗС і опікувався європейськими питаннями та санкційною політикою.

У 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.

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