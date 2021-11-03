Новый посол Украины в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану

Новый посол Украины в Турции Василий Боднар вручил верительные грамоты турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом Боднар сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Имел честь сегодня вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Официальный отсчет моей дипломатической службы в качестве посла Украины в Турции начат. Вторая за неделю встреча с главой Турецкого государства - хороший знак того, что украинско-турецкие отношения и дальше будут развиваться по восходящей", - отметил Боднар.

Боднар был назначен послом в Турции в июле. До этого он занимал должность заместителя главы МИД и занимался европейскими вопросами и санкционной политикой.

В 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.

Читайте интервью Василия Боднара для "Европейской правды" - Беспилотники, туристы и украинские спасатели: что объединяет Украину и Турцию