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Новый посол Украины в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану

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Среда, 3 ноября 2021, 18:21

Новый посол Украины в Турции Василий Боднар вручил верительные грамоты турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом Боднар сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Имел честь сегодня вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Официальный отсчет моей дипломатической службы в качестве посла Украины в Турции начат. Вторая за неделю встреча с главой Турецкого государства - хороший знак того, что украинско-турецкие отношения и дальше будут развиваться по восходящей", - отметил Боднар.

 

Боднар был назначен послом в Турции в июле. До этого он занимал должность заместителя главы МИД и занимался европейскими вопросами и санкционной политикой.

В 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.

Читайте интервью Василия Боднара для "Европейской правды" - Беспилотники, туристы и украинские спасатели: что объединяет Украину и Турцию

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Эрдоган Турция
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