Новый посол Украины в Турции вручил верительные грамоты Эрдогану
Среда, 3 ноября 2021, 18:21
Новый посол Украины в Турции Василий Боднар вручил верительные грамоты турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом Боднар сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".
"Имел честь сегодня вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Официальный отсчет моей дипломатической службы в качестве посла Украины в Турции начат. Вторая за неделю встреча с главой Турецкого государства - хороший знак того, что украинско-турецкие отношения и дальше будут развиваться по восходящей", - отметил Боднар.
Боднар был назначен послом в Турции в июле. До этого он занимал должность заместителя главы МИД и занимался европейскими вопросами и санкционной политикой.
В 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.
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