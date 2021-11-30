Чому у Швейцарії провалився референдум про "ковідні" обмеження

У Швейцарії вперше в світі провели референдум, на якому запитали громадян чи вони підтримують обмеження для невакцинованих та впровадження ковід-сертифікатів.

Відповідь громадян була однозначною: 62% проголосували "так", підтримавши обмеження, розроблені владою, причому підтримка була майже в усіх кантонах.

Про те, які цікаві деталі виявив референдум, читайте в статті Уляни Перескоцької, Ігоря Решетняка (Швейцарія) Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення.

На початку осені частка повністю вакцинованих у Швейцарії була менша за 55%. На фоні українських цифр показник міг здаватися високим, але для Західної Європи це мало.

Щоби змінити це, звучали креативні пропозиції від уряду – то пропонували платити кожному 50 франків за вакцинацію, то організовували безкоштовні концерти для заохочення щеплення.

Окрім пряників, уряд застосовував і легку версію батога: з жовтня тести на ковід стали платними для невакцинованих, за розрахунками, це могло стати дієвим, адже ще недавно тести коштували 35-60 франків.

Низький рівень вакцинації, як не парадоксально, пояснюється успішною політикою швейцарського уряду та дотримання населенням запроваджених правил. Як наслідок, у країні відносно низька смертність від ускладнень після коронавірусу (130 на 100 000 населення) та відсутність суттєвої боязні хвороби у суспільстві.

Але не обійшлося і без "антиваксів".

"Антиваксам" вдалося залучити значні фінансові ресурси на підтримку кампанії "проти".

У кампанії зібрався такий собі "комітет мільярдерів" – група з десятка заможних швейцарців, які виділили 1.3 мільйона франків (понад 38 млн грн) за скасування сертифікатів, що є в 10 разів більше, ніж зібрали їхні опоненти.

На цьому фоні кампанія "за" була майже непомітною.

Проте, більшість населення країни на референдумі, нагадаємо, підтримала обмеження для невакцинованих та впровадження ковід-сертифікатів.

Та скептики навряд чи зупиняться.

Детальніше про рефендум щодо ковідних обмежень у Шейцарії читайте в статті Уляни Перескоцької та Ігоря Решетняка (Швейцарія) Поразка "антиваксів": як Швейцарія здолала багатомільйонну кампанію проти щеплення.